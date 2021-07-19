شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: السفر وراء الأهلى فى المباريات متعتى.. وبخاف الناس تقول "وشى وحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أحمد فهمى، التهنئة لجماهير الأهلى، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، مشددًا على أنه حرص على السفر إلى المغرب لحضور المباراة النهائية مؤكدًا أنه يشعر بمتعة لديه عندما يؤازر الأهلى فى أى مباراة، قائلاً: "متعتى أن أسافر خلف الأهلى وأشجعه"، مشيرًا إلى أن الأهلى ومجلس إدارته استطاعوا تحقيق نجاح كبير بعد التتويج بالبطولة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

أضاف أحمد فهمى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن مجلس إدارة الأهلى كان عليه ضغوط كبيرة جدًا قبل التتويج بالبطولة، متابعًا: "بخاف الناس تقول وشى وحش لو حضرت مباراة وحصل نتيجة عكسيه" وعن أهداف الأهلى أمام كايزر تشيفز، قال: "هدف مجدى أفشة هو أفضل هدف فى المباراة.

وسرد أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك الأسبق موقفًا جمعه مع الفنان أحمد فهمى عندما كانا يشاهدان أحد مباريات الأهلى سويًا، قائلاً: "كنت أتابع مباراة مع أحمد فهمى وأجده ينفعل على اللاعبين مع إهدار أى فرصة ونظرت له وسألته هل كنت تنفعل علىٌ بنفس الطريقة عندما كنت ألعب، فرد قائلاً أة، فهو يتعامل بعقلية المشجع مهما كان لديه من صداقات بين اللاعبين".

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

تمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.