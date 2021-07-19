سامى قمصان يكشف عن موقف طريف حدث بين موسيمانى وأيمن أشرف بالنهائى

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القاهرة - سامية سيد - كشف سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى، عن موقف طريف حدث في نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وأيمن أشرف بين الشوطين.

وقال سامى قمصان خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "موسيماني قال لأيمن أشرف أنه هيتغير بين الشوطين لأنه أخد إنذار وخايف إنه يتطرد، بس أيمن مأخدش باله من الكلام وكان بيحمس زمايله، فقولت له: انت عارف موسيماني قال إيه؟ قالي لا !، قولتله: بيقولك أنك هتتغير".

وأضاف مدرب الأاهلى: "أي لاعب بيدخل النادى الأهلى ويلبس قميصه بيكون جدير بارتدائه ولكن الحظ والتوفيق مش هيكون ملازم كل اللاعبين، وكل اللاعبين بتحاول تثبت نفسها، وكل واحد بيتمنى يلعب أساسى ولكن أفضل ميزة هي حبهم لبعض وبيحبوا الخير لبعض".

وأوضح: "من الحاجات الإيجابية اللى حصلت هي اصطحاب نيدفيد ومحمد محمود ومتولى إلى المغرب وإدخالهم إلى أجواء البطولة والمباريات، وإن شاء الله هيكون لهم دور كبير في مباريات الأهلى المقبلة".

وتابع: "محمد الشناوى له بصمات واضحة على كل البطولات والإنجازات التي يحققها الأهلى، ولما يحدث خطأ منه لازم نقف جانبه ونساعده على تخطى هذا الخطأ، لأننا لو هنحاسب كل واحد على كل خطأ سنلعب بـ90 تشكيل طوال الموسم".

وأضاف مدرب الأهلى: "تعرضنا للكثير من الانتقادات والتقليل من شأن الفريق واللاعبين والجهاز الفني، والإعلام الأهلاوى كان له الفضل في مساندة الفريق، واللاعبين أثبتوا قدراتهم بارتداء قميص النادى الأهلى وتحقيق البطولات".