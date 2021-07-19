محمد شريف : مضيت للزمالك في يناير 2018..وبعد 20 يومًا كنت في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي،عن تفاصيل تحول مساره من نادي الزمالك إلى المارد الأحمر.

وقال "شريف" خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"والمذاع عبر فضائية "on": أنا مضيت للزمالك أول يناير 2018، وفضلت 20 يوم مستني لكن حسم الأمور تأخر بسبب صفقة محمد عنتر، بعدها وكيلي قالي إن الأهلي عاوزني.

وأضاف : يوم ما بلغني وكيلي إن الأهلي عاوزنى كان عندي ماتش وكان أسوأ ماتش لعبته لأني كنت عاوز أروح واشوف موضوع الأهلي، ومضيت يوميها الفجر وانضميت للمارد الأحمر.

ونجح النادي الأهلي في حسم بطولة دوري أبطال إفريقيا لصالحه، بعد الفوز اليوم على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، ليتربع على عرش القارة السمراء بـ 10 ألقاب.