سيد عبدالحفيظ: الدوري المصري عيل من عيالنا ..ومش ممكن نفرط فيه

الشارقة - اميمة ياسر - أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفترة المقبلة ستكون بها مكافآت مضاعفة للاعبين لتحقيق الدوري، قائلًا: "الدوري المصري عيل من عيالنا ومنقدرش نفرط فيه ونتباها بتحقيق البطولات، والدوري من البطولات الكبرى والأم بين البطولات الأخرى، كما أن الأفضلية للنادي الأهلي في ترتيب الدوري بعد لعب جميع المباريات المؤجلة".

وأضاف "عبد الحفيظ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"أن النادي الأهلي يحترم ويقدر اللاعبين والجمهور والإدارة، كما أنه لا يجوز أي تعدي أو تجاوز من قبل أي شخص، منوهًا إلى أن المنافسة تكون خلال الـ90 دقيقة وبعد المباراة يكون الاحترام هو السائد.

وأشار إلى أن إقامة ممر شرفي لفريق كايزر تشيفز هو الأهم وهو من الاحترام، موضحًا أن مفهوم الرياضة هو الاحترام والتنافس ينتهي بنهاية المباراة.