شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الاتحاد والشرقية للدخان يخضع لفترة معايشة في سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد حمدي حارس الاتحاد السكندري السابق والشرقية للدخان حاليا، لفترة معايشة في نادي سيراميكا لمدة أسبوع انتهت أمس الأحد، وذلك للاستفادة من خبرات الحضري الذى تربطه بالحارس علاقة طيبة.

وحصل حمدى على موافقة من الجهاز الفني لسيراميكا، بالتدرب تحت قيادة الحضري لمدة إسبوع، للاستفادة من الخبرات التى يحظى بها السد العالي وحراس سيراميكا، لا سيما عامر عامر وذلك قبل بداية مشواره في الدورى الممتاز رفقة الشرقية للدخان.

ووقع أحمد حمدي حارس مرمى الاتحاد السكندري وحرس الحدود الأسبق، فبراير الماضى، على عقود انتقاله لصفوف الشرقية للدخان في صفقة انتقال حر ليبدأ الحارس رحلة جديدة في عالم كرة القدم.

بدأ حمدي مشواره مع بترول أسيوط عام 2002، وكان عمره حينها 16 عاما ومنه انضم لمنتخب الشباب مع المدير الفني علي محمد علي، وخاض خلال تلك الفترة بطولة الميريديان في تركيا عام 2004.

انضم حمدي لباناثنايكوس في اليونان وبعدها لنادي ليفادياكوس، ثم انتقل إلى حرس الحدود لمدة عامين وبعد ذلك عاد مرة أخرى لليونان وبالتحديد لفريق لاميا، ثم إلى أتروميتوس، ثم الاتحاد السكندري لمدة موسمين وانتقل إلى فيزا ميغارون اليوناني بعد توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الثورة.

وبعدها ذهب حمدي إلى إيطاليا حيث قضي فترتين مع فريق سان مارينو وبرو فيرتشيلي، ثم عاد إلى الجونة ومنه لنادي السكة الحديد ثم النصر للتعدين وأخيرا الشرقية للدخان.