شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي: الشناوي يترقب ميدالية في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وسيكون فى سعادة عندما يلعب مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو، ويترقب العودة لبلاده بميدالية.

وأضاف مدرب حراس الأهلي، فى تصريحات للإعلامى سيف زاهر بقناة أون تايم سبورت: "حراس الأهلي البدلاء على أتم استعداد للمشاركة في المباريات، سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير، وليس هناك ما يدعو للحديث عن ضم حارس مرمى جديد للأهلي؛ لأنه لا يرى هناك مبررا للتغيير، فى ظل وجود الحراس الجيدين الأربعة".

وقال يانكون، إن مصطفى شوبير، حارس مرمى جيد، وينتظره مستقبل كبير، وتفكيره فى الإعارة لناد بالدورى الممتاز أمر مفيد له وللنادى، ويكرر تجربة الحارس الإيطالى دوناروما حتى يعود بعد عام أفضل.

وأكد مدرب حراس مرمى الأهلي، أنه محظوط بالعمل فى القلعة الحمراء وتواجد حراس مرمى رائعين يقدمون مستويات ممتازة، ويقدمون أداء طيبا فى التدريب، وكلهم جاهزون فى أي لحظة للمشاركة.