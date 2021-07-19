شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لست قلقا بشأن تجديد تعاقدى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالنادى الأهلى إنه ليس قلقا بشأن تجديد تعاقده مع النادى الأحمر مؤكدا أنه يعمل فقط ويقدر الفرصة التي منحتها له الإدارة في العمل مع هذا الفريق الكبير.

أضاف موسيمانى في تصريحات تلفزيونية: "أحتاج فقط للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة خلال الفترة المقبلة، سينقلون الفريق لمرحلة مختلفة تماما، وأهدف دائما لخلق فريق أقوي قادر علي الفوز بجميع الألقاب والبطولات".

تابع موسيمانى: "سعد سمير أحد أهم كباتن الفريق ولا يعترض أبدا على عدم المشاركة، بل كان أول من حمل كأس دوري الأبطال بعد الفوز بالبطولة، كما ناقشنا الخطة سويا قبل المباراة وأشعر أن كبار الأهلي مثل وليد والشناوي ومعلول والسولية مدربون آخرون داخل الفريق، ولهم تأثير كبير جدا علي جميع اللاعبين".

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.