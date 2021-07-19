شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: درست الزمالك جيدا قبل نهائي أفريقيا وغيرت طريقة فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يسمع لأى شخص سواء في الجهاز المعاون أو اللاعبين قبل اتخاذ القرارات، لافتا إلى أنه أبلغ الجميع بعدم نجاحه إلا من خلال مناقشة آرائهم.

وأضاف موسيمانى، في تصريحات تليفزيونية: "شاهدت 8 مباريات للأهلى قبل تولى المهمة خلفا لفايلر، وشعرت بعدم الاتزان في خط وسط الأهلي وقمت بتغيير طريقة السويسري من أجل إعادة الاتزان إلى خط وسط الأحمر".

تابع موسيمانى: "أنا أفريقي وواجهت صعوبات كثيرة كلاعب خاصة عندما لعبت في أوروبا، واجهت إحباطات عديدة من مدرب ما، وتعلمت منها لكي لا أفعل مثلها مع اللاعبين الذين أعمل معهم الآن كمدرب".

وأردف: "إذا أردت الفوز عليك الاحتفاظ بالكرة.. ومواجهة المدربين الأوروبيين "دافع" بالنسبة لي، وأسأل نفسي دائما هل من الممكن أن يفوز مدرب أفريقي على مدرب أوروبي؟ نعم أعتقد ذلك. واجهت أكثر من مدرب أوروبي وأنا من فزت، فلماذا لا نؤمن بالمدربين الأفارقة؟".

واختتم: "درست فريق الزمالك بأفضل صورة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعلمت أنه استقبل 30 هدفا من كرات ثابتة، فدربت لاعبي الأهلي على 7 طرق مختلفة لتنفيذ الكرات الثابتة، وبالفعل سجلنا منها خلال المباراة".