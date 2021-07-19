شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: بيراميدز غرم شريف إكرامى 100 ألف جنيه بعد تهنئة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى إبراهيم فايق، إن بيراميدز غرّم شريف إكرامى حارس مرماه الحالى والأهلى السابق، 100 ألف جنيه، بعد تهنئة الأهلى على التتويج بدورى أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز، مشددا فى برنامجه جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورت إنه تحقق من صحة الخبر قبل إعلانه لاندهاشه من الغرامة التى تم توقيعها على إكرامى.

وحرص شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بنادى بيراميدز على تهنئة النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الاهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الافريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الاهلى سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين الف مبروك لأبطال أفريقيا".

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلى فى بلوغ نهائى البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق إفريقى من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالى فى 10 مناسبات، وهو رقم قياسى غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى فى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز فى 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.