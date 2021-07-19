شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يعلق على رحيله من الأهلي: لست نفس مهاجم الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، عن فترة وجوده داخل القلعة الحمراء وحقيقة وجود عروض للرحيل، مضيفا: "الفوز ببطولة أفريقيا إنجاز عظيم بالنسبة لنا، نشكر الرب على هذا التتويج والفوز ببطولة أفريقيا".

وقال بواليا، في تصريحات تليفزيونية: "الضغط عليك كمهاجم هو أمر طبيعي، مهمتنا أننا نضغط بعض في التدريبات كمهاجمين لإظهار أقوى ما لدينا، لما لاعب يبذل مجهود التاني يدفعه لبذل مجهود أكتر حتى لو مش بنشارك كلنا في المباريات".

وأضاف مهاجم الأهلي: "أشعر بأنني لست نفس بواليا الذي كان في صفوف الجونة قبل الانضمام للأهلي، اللاعب يحتاج الدعم علشان يقدر يندمج ويركز ويظهر، بحاول وببذل مجهود علشان أسجل مع الأهلي".

وعن وجود عروض خارجية، قال بواليا: "أنا لاعب في النادي الأهلي، ممكن لسه مقدمتش اللي عندي كله، لكن أنا بحاول أساعد الفريق، وحتى الآن لاعب في النادي".