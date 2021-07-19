شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: الزمالك خطفني من الاحتراف في الكويت.. وشيكابالا لاعب "مبهر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعرب سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته بتفعيل بند الشراء مع الفريق الأبيض، مؤكدا أنه لديه أحلامًا كبيرة مع القلعة البيضاء والتتويج بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل أهم أحلامه مع الفريق.
وقال سيف الدين الجزيري، في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إنه انبهر بشيكابالا قائد نادي الزمالك، بعد متابعة مباراة للفريق الأبيض مع الأفريقي التونسي وأحرز فيها هدفين، مؤكدا أن الفتى الأسمر بمثابة القائد الحقيقي داخل الفريق.
وأضاف المهاجم التونسي: "كنت سأحترف في الدوري الكويتي قبل دخول الزمالك في مفاوضانت معي"، موضحا أنه تلقى عرضا على سبيل الإعارة من الكويت الكويتي، ولكنه فضّل الانضمام للأبيض رغم أموال الفريق الكويتي الكبيرة، مؤكدا أن المفاوضات لم تستغرق وقتا ووافقت فورا على الانضمام إلى الزمالك .
وتابع: انضممت للمنتخب التونسي وأنا فى المقاولون وانضمامي للزمالك عزز موقفي، وحصلت على فرصتي وأثبت وجودي مع المنتخب.
واستطرد: "لعبت مع كل المنتخبات التونسية وحصلت علي كاس البطولة العربية مع المنتخب التونسي تحت 18 سنة في 2011، وأخدت هداف البطولة وأحسن لاعب فيها".
واختتم الجزيري، أن تجربة طنطا كانت مخاطرة ناجحة، واستفدت منها كثيرا، موضحا أنه لعب بجوار مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي في طنطا، وأتواصل معه دائما حتى الآن.