شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري: الزمالك خطفني من الاحتراف في الكويت.. وشيكابالا لاعب "مبهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته بتفعيل بند الشراء مع الفريق الأبيض، مؤكدا أنه لديه أحلامًا كبيرة مع القلعة البيضاء والتتويج بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل أهم أحلامه مع الفريق.

وقال سيف الدين الجزيري، في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إنه انبهر بشيكابالا قائد نادي الزمالك، بعد متابعة مباراة للفريق الأبيض مع الأفريقي التونسي وأحرز فيها هدفين، مؤكدا أن الفتى الأسمر بمثابة القائد الحقيقي داخل الفريق.