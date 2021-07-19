شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يمنح لاعبي إنبي إجازة أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبى فريقه إجازة من التدريبات الجماعية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويخوض فريق إنبى 10 مباريات ودية فى فترة التوقف الجارية، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز بداية الشهر المقبل، حيث يرغب حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، فى استغلال عدم إقامة مباريات رسمية فى تجهيز البدلاء والمصابين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق.

وقال مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبي، إنهم لن يتعاقدوا مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصا أن لديهم قاعدة ناشئين قوية سيعتمدون عليها في الفترة القادمة.

وأضاف الأمير أنهم سيطبقون سياسة الاعتماد على المواهب كما تعودوا، خصوصا بعدما قام حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي، بإشراك 7 ناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة لأول مرة منذ إنشاء النادي ومشاركته في الدوري الممتاز في موسم 2003 – 2004، وهم زياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.

وأكد رئيس إنبي أن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز الماضية أصبحوا كبارا، بعدما أثبتوا جدارتهم، وسيتم منحهم أكبر فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة لاكتساب الثقة بصورة أكبر وتحقيقة أقصى استفادة منهم.

وتعادل إنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31، قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 29، ولا تزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.