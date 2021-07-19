شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أنا مثل ميسى لا أتوقف أمام الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إنه وعد جماهير القلعة الحمراء في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان بتحقيق البطولة العاشرة، لافتا إلى أنه يؤمن بالفوز في جميع المباريات، من خلال تصدير الطاقة الإيجابية والتخلص من الجوانب السلبية.

وأضاف موسيماني، في تصريحات تليفزيونية، أن الهزيمة من سيمبا التنزانى تسببت في استفاقة لاعبي الأهلى وحصد البطولة الأفريقية العاشرة، مؤكدا أن سيمبا من أصعب الفرق التي واجهها؛ لأنهم يلعبون كرة معقدة للغاية.

وتابع موسيمانى: "العشوائية تعتبر مشكلة لأى مدرب يريد أن يضع خطة وأقوم بتحليل لاعبي الخصم بشكل جيد قبل جميع المباريات وأمنح رباعى هجوم الأهلى في التحرك في الخط الأمامى لتشكيل خطورة على الخصم".

وأكد موسيمانى أن الأهلى ليس الأفضل، ولكنه مختلف، لافتا إلى أنه أمين مع نفسه، ويحول النقد السلبي إلى إيجابي، مشيرا إلى أنه لا يسمع انتقادات المحللين؛ لأنه مؤمن بما يقدمه في الملعب، خصوصا أن الجميع يتعرض للانتقادات وأكبر مثال على ذلك ليونيل ميسى.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.