شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يكشف حقيقة عروض ديانج وأفشة والتجديد لعلي معلول والنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى، أن ناديه راهن على نجاح الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، مشددًا على أنهم كانوا يعلمون أنه الرجل المناسب فى هذا التوقيت لقيادة الفريق، قائلاً: "راهنا على موسيمانى وكنا نعلم أنه الرجل المناسب فى الوقت المناسب.

وأضاف أمير توفيق، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن موسيمانى كان أول مدير فنى أجنبى يوقع معه الأهلى لمدة موسمين منذ فترة كبيرة، مشددًا على أنه كان مشروع مدروس من إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب.

وتابع: "حتى لو كان موسيماني خسر البطولة الماضية فى دورى أبطال إفريقيا كان سيكمل تعاقده، ولكنه نجح فى التتويج بالبطولة مرتين على التوالى".

واستطرد: "موسيمانى فاهم كويس إنه مش جاي نادى ياكل فيه عيش".

وأشار مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى، إلى أن موسيماني أخبره بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالبطولة للمرة التاسعة فى النسخة الماضية أنه يستعد للعاشرة منذ وقتها، قائلاً: "إضافة النجمة العاشرة لقميص الأهلى منذ بداية الدورى الجديد واشتغلنا على تصميمين منذ وقت مبكر".

وأضاف: "أليو ديانج تلقى عروضا كثيرة، ولكنه ليس مطروحا للبيع إلا فى حالات معينة حال تلقيه قيما مالية غير طبيعية مثلاً".

وتابع: "لم يصل أى عرض رسمى لأفشة".

وفيما يخص التجديد لعلى معلول قال: "نفرح بالبطولة وناخد إجازة العيد، وإن شاء الله بعد الإجازة تكون كل الأمور بخير".

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

تمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى فى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.