شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي حصد أسهل بطولة.. والزمالك عرض عليا منصب "مدير الكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق، إنه ينتمى للنادي الأهلي ويشجعه، وإن الزمالك عرض عليه من خلال إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بقلعة ميت عقبة، أن يكون مديرا للكرة بالفريق الأبيض، إلا أن كان الموضوع محسوما لديه بعدم وجود رغبة لديه فى تولى منصب مدير الكرة مجددًا.

وهنأ أحمد حسن، خلال استضافته عبر برنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2، الأهلى وجماهيره بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقى، مشددًا على أن الفوز جاء عن جدارة بعد عمل بشكل جيد سواء من قبل الجهاز الفنى أو الجهاز الإدارى، قائلاً: "الأهلى استطاع أن يحصد اللقب أسهل بطولة وأسهل نهائى إفريقى".

وأشار نجم الأهلى الأسبق إلى أنه يتعامل بعقلية احترافية فى كل الأندية التى لعب لها، مشددًا على أنه يمتلك علاقات طيبة ومحترمة مع لاعبى الزمالك ويتعامل باحترافية للقميص الذى يرتديه بعيدًا عن انتمائه، مشيرًا إلى أن الأهلى مر بمراحل صعبة خلال النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، متسائلاً: "لا أعرف كيف وصل فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فهو فريق ذو إمكانيات محدودة".

وتابع: "حتى عندما كان يدافع فى أول ربع ساعة من المباراة، كنا نتابع المباراة ولدينا ثقة فى أن الأهلى سيحرز الهدف".

وحقق الأهلى فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.