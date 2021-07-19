شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: واجهنا منافسا أطاح بفريق مرشح للفوز بالبطولة.. فترة "الدكة" أفادتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، عن فوز الاهلى على كايزر تشيفز والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع القلعة الحمراء، قائلا: "الحمد لله على الفوز، كانت مباراة مهمة جدا".

وأضاف الشحات، في تصريحات تليفزيونية: "واجهنا فريق قوي ونجح في إقصاء فرق كبيرة كانت مرشحة للفوز بالبطولة الأفريقية، وكنا عاملين حسابنا كويس ليهم، وكنا عارفين إن المباراة هتبقى صعبة وقدرنا نكون مركزين ومشينا بشكل كويس في الشوط الأول وكنا هنسجل".

وتابع نجم الأهلي: "حاولنا نستغل سرعاتنا، وأن يبقى في تمريرة بينية بشكل متفق عليه في وقت معين نخطف بيها خط الدفاع، الهدفين الثاني والثالث سجلناهما بنفس الأسلوب وجبناه من جملة متفق عليها".