شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: لم أقدم شيئا حتى الأن.. ومباراة سيمبا الأصعب فى مشوار اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، أنه مركز جدا مع النادى الأهلى ولم أقدم أي شىء حتى الآن ومازالت أسعى لتسجيل العديد من الأهداف ومواجهة سيمبا هي الأصعب في المشوار الأفريقي.

وقال محمد شريف خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "أتفاجئت بموعد ولادة شريف لأن زوجتى لسه كانت داخلة في الشهر التاسع ولم أشوفه إلا من يومين، وربنا يباركلى فيه".

وأضاف محمد شريف: "كهربا مركز جدا في المران وبيموت نفسه والدليل على ذلك لما نزل ماتش بيراميدز استطاع إحراز هدف ومستوى مميز وهو حاليا منتظر الفرصة ولا يشغل باله إلا بالملعب".

وأوضح شريف: "الظروف في بداية انضمامى مكانتش مساعدانى خالص ولا مساعدة الفريق بعد الخروج من أفريقيا أكثر من مرة ولم أشارك بشكل مستمر فقررت أخرج ألعب مع أي نادى لكى استعيد مستواي وأرجع النادى الأهلى واستفدت كثيرا من التجربة على المستوى الشخصية".

وتابع مهاجم الأهلى: "لسه لم أقدم اى شيء مع النادى الأهلى ولم أكمل سنة ولسه عاوز أسجل تانى وتالت ولسه عاوز أساعد زملائى وأخد بطولات مع النادى".

وأوضح: "مواجهة سيمبا في تنزانيا هى أصعب مباراة واجهتنا في البطولة بسبب الأجواء الحارة جدا والتوقيت اللى لعبنا فيها، ولما كنت في كأس العالم للأندية اتفقنا على العودة مجددا للبطولة واللعب فيها الموسم المقبل والحمد لله سنلعب مرة أخرى ولكن في اليابان".