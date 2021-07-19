شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: أنا تميمة حظ محمد شريف.. وتعلمت من أخطائى وكنت قلقان من كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، أن مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا كانت تشكل له قلقا كبيرا جدا، بعدما أطاح بالعديد من الأندية الكبرى.

وقال كهربا، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "إن شاء الله هكتب كتابى بعد شهرين، وقريب جدا هتسمعوا خبر كويس بإذن الله".

وأضاف كهربا: "سامى قمصان من أقرب الأشخاص لكل اللاعبين ويتعامل مع كل اللاعبين نفسيا بشكل راق، وله معزة كبيرة جدا عند اللاعبين وهو من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتى".

وتابع كهربا: "طول عمرى وأنا كنت بلعب أساسى فلما تيجى تعقد احتياطي بتكون زعلان ومتضايق، فمن الممكن أن يخرج منك لفظ كده أو حركة مش تمام، ولكن تعلمت من الخطأ ومركز جدا في المران وصابر ومستنى فرصتى".

وتابع: "محمد شريف بيجيلى الغرفة قبل كل ماتش، وبفضل أتكلم معاه وأنصحه بالتركيز في المباراة بكل دقائق اللقاء، ولازم يستغل الفترة الحالية أحسن استغلال، وأنا تميمة حظه لما أقوله هتجيب جول بيسجل".

واختتم: "كنت قلقان جدا من مباراة كايزر تشيفز لأنه صعد للنهائى على حساب فرق كبيرة، ولكن لما المباراة بدأت وعملنا كام هجمة حسيت إننا هنفوز، وأيمن أشرف من الشخصيات الجميلة جدا وبيساعد كل اللاعبين وبيحب يهزر".