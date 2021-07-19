شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: موسيماني أصبح من المدربين الكبار .. وانتقاده غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ضياء السيد، نجم النادي الأهلي سابقا والمدير الفني لفريق سيراميكا، عن سعادته البالغة بتتويج المارد الأحمر باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بالأمس، عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وأضاف السيد، في تصريحات تليفزيونية: إن موسيماني تخطى مرحلة التقييم، وأصبح في مصاف المدربين الكبار الذين نجحوا في تسطير تاريخ كبير داخل جدران النادي الأهلي مثل البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الإنجازات الكبيرة، فقد حصد العديد من الألقاب في فترة وجيزة، أبرزها التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا في ثمانية أشهر.

واختتم المدير الفنى لسيراميكا: لا أفهم سبب هجوم بعض وسائل الإعلام على بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، حتى الآن، فحتى ولو كنا في وقتٍ ما، ضد اختياره لتدريب القلعة الحمراء، لكن علينا أن نعترف بنجاحه في تحقيق الأهداف المطلوبة.