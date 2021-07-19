شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: أى مدرب بالأهلي نسبة نجاحه تتخطى 85% والشناوى له بصماته على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، أن الفريق تعرض للعديد من الانتقادات طوال الموسم والتقليل من قيمة اللاعبين والجهاز الفني، ومحمد الشناوى له بصمات على كل البطولات.

وقال سامى قمصان، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "محمد الشناوى له بصمات واضحة على كل البطولات والإنجازات التي يحققها الأهلى، ولما يحدث خطأ منه لازم نقف جانبه ونساعده على تخطى هذا الخطأ، لأننا لو هنحاسب كل واحد على كل خطأ سنلعب بـ90 تشكيل طوال الموسم".

وأضاف مدرب الأهلى: "تعرضنا للكثير من الانتقادات والتقليل من شأن الفريق واللاعبين والجهاز الفني، والإعلام الأهلاوى كان له الفضل في مساندة الفريق، واللاعبين أثبتوا قدراتهم بارتداء قميص النادى الأهلى وتحقيق البطولات".

وتابع: "كلنا في النادى الأهلى بنقدم دورنا في خدمة النادى الاهلى أولا بعيد عن أي أسماء، وأجتهد كثيرا لتقديم عملى على أكمل وجه لكى أكون عند حسن ظن جماهير النادى الأهلى والإدارة، وأى مدرب يعمل في الأهلى بيكون نسبة نجاحه فوق الـ85% والباقى على إمكانياتك".

وأضاف مدرب الأهلى: "لازم يكون المدرب أمين مع لاعب الكرة لأنه أذكى عضو في المنظومة الرياضية، فلازم تقف جانبه في كل الظروف وتساعده لما يبعد عن المشاركة أو مستواه بيكون أقل".

وأوضح سامى قمصان: "بداية محمد شريف مع الأهلي مكنتش بالشكل المرضي له، واشتغلت معاه فرديا خصوصا في نقطة الرأسيات، لغاية ما وصل للمستوى الحالي، وغيره كثير زى كهربا لما كان فيه مشكلة مع المدرب وديانج بنشتغل على التصويب من الخارج، وهدفنا مساعدة موسيمانى لأنه جاى من بيئة مختلفة".