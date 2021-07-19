موسيماني: أعطني صلاح لأنافس تشيلسي.. واحتاج 3 لاعبين لتطبيق فلسفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن منافسة تشيلسي أمر صعب كون الفارق في التمويل كبير للغاية، موضحًا انه بحاجة إلى لاعبين أو ثلاثة من أجل تطبيق فلسفته التي يتمنى الوصول لها مع الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "هناك فوارق كبيرة بيننا وبين تشيلسي، أعطني محمد صلاح، ويمكن ان أنافس تشيلسي على سبيل المثال، لكن بأقل الإمكانات يمكن ان نستخرج العصير من الليمونة، وأنا أملي أن أترك بصمة صغيرة خلف مانويل جوزيه على الأقل".

وتابع :"يقول اللاعبون دائمًا أننا من الممكن أن نصنع التاريخ، فقلت لهم دعونا نحاول أن نحقق 5 أو 6 كؤوس على التوالي لنصنع هذا التاريخ".

وعن إمكانية الاستمرار لفترة طويلة مع الأهلي، ولم يقم موسيماني بالإجابة بشكل صريح، لكنه أكد أن تطبيق فلسفته مع الفريق تحتاج إلى دعم بثلاثة لاعبين على أقصي تقدير.

وأضاف :"أنا لا أقلق بشأن ما لا استطيع السيطرة عليه، فأنا أؤدي عملي بشكل جيد، وأسعى للنجاح دائمًا، لقد أتيت للأهلي لأنه نادي كبير، وما استطيع أن أقوله عن نفسي بعد أن أنهى كرة القدم هو أنني كنت هناك وهناك، وزوجتي تقول لي دائمًا إن كان هذا أو ذاك جيد بالنسبة لنا، فأقول أنتي لا تستطعي السيطرة على مسيرتي".

وواصل: "أنا بحاجة لإضافة لاعبين أو ثلاثة بشكل خاص لاستطيع تطبيق فلفستي الخاصة، ولا أقول 10 لاعبين وإذا تمكنت من ذلك سوف أحقق المستوى الذي أحلم به، ولهذا تقوم الأندية الكبرى بالتعاقد مع لاعبين".