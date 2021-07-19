موسيماني: نقبل التحدي الذي وضعه الزمالك أمامنا.. ولا فارق بين باتشيكو وكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه يقبل التحدي في المنافسة على الدوري مع الزمالك بعدما استطاع الأخير تحقيق فارق من النقاط، واعتبر أن باتريس كارتيرون يعتمد على نفس طريق جايمي باتشيكو.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية :"أشعر بالفخر أن لدي رئيس هو لاعب كرة عظيم وهو لا يتحدث كثيرا فقط دعمني في الأوقات الصعبة وعندنا تحتاج إليه تجده فهو مختلف عن أصحاب العمل السابقين اللذين عملت معهم فهو لاعب كرة ووقور تحمل له الكثير من الاحترام وهو يكون وحيدا ويعلم كل شيء من حوله واللاعبين يعملون تماما دعمه لي وأنا لا احتاج لاكثر من ذلك".

وتابع :"يجب ان نقبل التحديات دائما وفي حالة الدوري فالزمالك جمع النقاط بالفعل وهذا الأمر يمكن ان يكون ايجابي او سلبي وفهذا من جانب دافع ومن جانب اخر يمكن ان يمثل ضغط على اللاعبين والجيد بالنسبة لنا ان المباريات التي في أيدينا يمكن ان تضعنا على القمة".

أما عن غياب عناصر المنتخب الأولمبي خلال المباريات المؤجلة، قال :"لدينا 6 لاعبين خارج التشكيل وهذا تحدي ويجب ان نعمل مع الأمر فنحن نادي لا يقبل الأعذار وعلينا أن ندعم بلدنا في الألعاب الأولمبية فأكرم والشناوي وناصر لاعبين رائعين".

وأضاف: "سيكون لدينا نوع من الهشاشة بعض الشيء لكن مروان موجود ولدينا وليد سليمان ونتمنى ألا يكون هناك إصابات لانه لو حدثت إصابات ستكون هناك مشكلة".

أما عن رأيه في وجود فارق بين اللعب ضد باتشيكو كارتيرون، فقال :"لكي اكون آمين معك مما أراه كارتيرون يشبه باتشيكو فهما يلعبهان بنفس الشكل ولم اجد اختلاف بينهما".