موسيماني يوضح لماذا رفض الاستمرار بخطة فايلر وغيرها فور وصوله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه قرر تغيير طريقة لعب الفريق التي كان يعتمد عليها في عهد المدرب السابق رينيه فايلر بمجرد وصوله بعدما شاهد 8 مباريات للفريق، موضحًا بأن تقارب المساحات بين اللاعبين في الملعب أمر ضروري.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "عندما أتيت كنت أفهم كل شيء عن الاهلي وقبل الوصول للأهلي بيومين شاهدت 8 مباريات للأهلي، ورأيت بأن الشكل لم يكن مناسبًا، وشعرت بعدم وجود توازن في خط الوسط، مع وجود 3 لاعبين في خط الوسط، ولعب الأجنحة على أطراف الملعب، وأجريت الكثير من التغييرات في الفريق والبعض كان يقول من هذا الشيء أتي ليغيير كل شيء".

وتابع: "تعاملت مع الشحات بشكل مناسب في هذا التوقيت، وكان هناك تغيير في طريقة اللعب، ولم يكن هناك سهولة لتنفيذ ذلك، وعملنا على الوصول إلى درجة من التوازن في كل شيء، وكنت اتأكد من أن الاجنحة تتحرك للداخل، وأفشة متواجد في مركزه ووسط الملعب فيه لاعب أو اثنين".

وأضاف :"هناك حقيقة أساسية وهي أننا نلعب والمنافس يدافع، نحن نتمنى ان يلعب الجميع ويستمتع بالكرة ولا أعلم لماذا يقوم المنافس بالدفاع فقط، الطريقة المثالية للدفاع هي الحفاظ على الكرة".

وقاد موسيماني الأهلي بداية من أكتوبر الماضي حيث فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، وحقق كأس مصر، والسوبر الإفريقي والسوبر المصري، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.