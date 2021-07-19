مساعد موسيماني: من الصعب التفكير في كأس العالم للأندية الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، أن لاعبو الفريق استحقوا تحقيق البطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق كان يؤدي بشكل جيد وتحسنوا في طريقة اللعب كفريق واحد مع المدرب موسيماني.

وقال جونسون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" شكرا للأهلي على منحي الفرصة في التواجد مع فريق كبير بحجم الأهلي وشكرا للمدير الفني موسيماني والطاقم الفني أيضا".

وأضاف:" اللعب في النهائي هي دائما صعب مهما كنت تملك خبرة، وموسميان لا يزال لديه الكثير ليقدمه للأهلي".

وأوضح، أن الأهلي يفكر دائما خطوة بخطوة والمنافسة المقبلة هي الدوري، مشيرًا إلى أن هذا ما ينظر إليه موسيماني وبعدها ينطلق إلى نقطة اخرى.

وأتم:" ما سيحدث في كأس العالم للأندية لا يزال الوقت بعيدا لكن موسيماني سيجهز اللاعبين بشكل جيد لهذه البطولة، ومن الصعب التفكير في كأس العالم للأندية الآن، وموسيماني يستخدم اللاعبين بحكمة في جميع المباريات".