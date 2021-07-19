محمد شريف: الكثير حذرني من رقم 10 في الأهلي.. ولا أشغل بالي بالاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، أن الكثير حذره من ارتداء القميص رقم 10 بالفريق، خاصة أنه ارتبط بأسماء كبيرة مثل محمود الخطيب، وعماد متعب.

وأوضح شريف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "أون E"، أن من ارتدى ذلك الرقم في الأهلي لم يحقق نجاحا مثل النجوم الكبيرة بالفريق، و

وكشف شريف عن مثله الأعلى وهما الثنائي الخطيب ومتعب متمنيا أن يصل لنصف ما حققوه، فيما يفضل البرتغالي كرستيانو رونالدو على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفا: "أحب رونالدو ليس كلاعب فقط وإنما كشخصية".

وأضاف هداف الأهلي: "لم أحقق بعد أي شيء مع الأهلي، لا أشغل بالي بما يتردد عن عروض الاحتراف، طول ما أما شغال كويس مع الأهلي بالتأكيد سأتلقى عروض، إذا وافق الأهلي على أي عرض سأوافق وقتها، بعد دراسة العرض إذا كان مناسب أم لا، أفكر في البقاء بالنادي الأهلي، وليس الانتقال لأي نادي آخر".

وأثنى شريف على محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري: "صلاح أفضل لاعب في مصر، وأفضل لاعب محترف في التاريخ، لم يأت أحد مثله يحقق ما حققه في الاحتراف".

كما أشاد بأحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا: "من أفضل المهاجمين في مصر، أحرز نفس الأهداف التي سجلتها في الدوري حتى الآن ويؤدي بشكل جيد جدا مع سيراميكا".