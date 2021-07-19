يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات نادي الهلال السعودي في تحضيرات موسم 2022/2021، خلال معسكره الحالي في النمسا.

ضمت قائمة نادي الهلال السعودي التي سافرت إلى معسكر النمسا 28 لاعبًا في الوقت الحالي، وسيلتحق الثنائي المحترف، الكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي أندريه كاريو، بتدريبات الموج الأزرق يوم 27 يوليو الجاري.

ويغيب قائد الفريق، سلمان الفرج، بالإضافة إلى ياسر الشهراني، وسالم الدوسري عن معسكر الهلال، حيث سافر الثلاثي إلى اليابان مع المنتخب السعودي لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم.

وجاء رباعي حراسة المرمى عبدالله المعيوف، عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان، ومحمد الواكد على رأس قائمة الهلال، التي اختارها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لمعسكر النمسا.

وفي خط الدفاع: “أمير كردي، محمد البريك، محمد الخيبري، محمد جحفلي، علي آل بليهي، متعب المفرج، جانج هيون سو، مدالله العليان. ونواف المفرج”.

ويتواجد من خط الوسط: “عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، محمد كنو، مصعب الجوير، سعد الناصر، حمد العبدان، محمد القحطاني، فواز الطريس، وتركي المطيري”.

وضم خط الهجوم: “هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، موسى ماريجا، وبافيتيمبي جوميز”.

وأجرى الهلال السعودي، حصته التدريبية الأولى تحت قيادة المدرب الفرنسي “ليوناردو جارديم”، مساء يوم الإثنين الماضي 12 يوليو، بمدينة سالزبورج النمساوية.

وكان من المقرر أن يخوض الهلال أول مباراة ودية ضد نظيره بينزجاو النمساوي، يوم الأحد 18 يوليو، ولكنها أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، ليقرر المدرب جارديم إجراء مرانًا اعتياديًا، ولم يتم تحديد موعد آخر لإقامة اللقاء.

جدول مواعيد مباريات الهلال السعودي في تحضيرات موسم 2022/2021

المباراة الأولى: الأحد 18 يوليو | الهلال ضد بينزجاو النمساوي (ألغيت).

المباراة الثانية: الخميس 22 يوليو | الهلال ضد بانسيفو الصربي.

المباراة الثالثة: الأحد 25 يوليو | لم يتم تحديد الخصم بعد.

المباراة الرابعة: الجمعة 30 يوليو | الهلال ضد فنربخشة التركي.

المباراة الخامسة: 1 أغسطس | لم يتم تحديد الخصم بعد.