قائمة مدربي ميلان الايطالي منذ تأسيس النادي عام 1899

استعان ميلان على مدار تاريخه الطويل بأكثر من 50 مدربًا بعد أن تأسس على يد الثلاثي الانجليزي هيربرت كيلبن وألفريد إدواردز وديفيد أليسون، تحت مسمى ميلان للكريكيت وكرة القدم.

وتولى أحد مؤسسي النادي -هيربرت كيلبن- مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، واستمر لمدة 6 سنوات حتى ترك دفة القيادة للايطالي دانييلي أنجيلوني، والذي يُعد أول مدرب إيطالي في تاريخ النادي.

وحقق هيربيرت كيلبين أول 3 ألقاب في تاريخ ميلان حين توج بالبطولة الوطنية أعوام 1901 و1906 و1907، علمًا بأنه كان لاعبًا ومدربًا في آن واحد حتى عام 1906.

ومن ضمن 55 مدربًا تعاقبوا على تدريب ميلان، تواجد 39 مدربًا إيطاليًا، لعل أشهرهم المدرب نيريو روكو الذي حقق أول لقبين في تاريخ الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالاضافة إلى أريجو ساكي صاحب الثنائية المتتالية التي ظلت صامدة حتى كسرها زيدان مع ريال مدريد عام 2018.

ولم ينفرد نيريو روكو وأريجو ساكي بقائمة أفضل الإيطاليين الذين دربوا ميلان على الصعيد القاري، فقد شاركهم هذا الشرف كارلو أنشيلوتي الذي حقق دوري أبطال أوروبا عامي 2003 و2007، بالاضافة إلى فابيو كابيلو الذي حقق لقبًا وحيدًا منتصف التسعينيات.

من هو أشهر مدرب أجنبي في تاريخ ميلان؟

درب ميلان على مدار تاريخه 17 مدربًا أجنبيًا فقط منذ الانجليزي هيربيرت كيلبن الذي قاد النادي لأول 3 ألقاب، ولا يوجد مدرب أجنبي ينفرد بلقب الأشهر على الإطلاق، فمعظم الأجانب الذين دربوا الفريق لم يتركوا بصمة مذهلة أو غير مسبوقة.

أبرز الأجانب من بعد الانجليزي هيربيرت كيلبن، كان السويدي نيلس ليدهولم الذي قاد الروسونيري للفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 1978-1979، بالاضافة إلى المدرب المجري لاجوس كيزلر الذي حقق لقب الدوري الإيطالي موسم 1950-1951.

وفي بداية الألفية الجديدة وعلى مدار 21 عامًا (2000-2021) أشرف على تدريب ميلان 4 مدربين أجانب فقط ولفترات أو لأشهر معدودة على أصابع اليد الواحدة، بدءًا من التركي فاتح تريم الذي تولى المسؤولية عام 2001 وسرعان ما ترك مكانه في نفس السنة للمدرب الايطالي أنتونيو دي جينارو.

وبعد حوالي 9 سنوات من تجربة فاتح تريم، جاء البرازيلي ليوناردو ليدرب ميلان خلال عامي 2009 و2010، وبعد 4 سنوات استعان النادي بالهولندي كلارينس سيدورف لتولي المسؤولية مؤقتًا في نهاية موسم 2014/2013، وجاء الصربي سينسيا ميهايلوفيتش ليقدم مستوى متواضع للغاية خلال عامي 2015 و2016.

وتُصنف الجنسية المجرية ضمن أكثر الجنسيات الأجنبية تدريباً لنادي ميلان بعد الجنسية الإيطالية بـ 4 مدربين هم «جوزيف باناس وجوزيبي فيولا ولاجوس كيزلر وبيلا جوتمان».

من هو أفضل مدرب في تاريخ ميلان؟

يتربع الايطالي نيريو روكو، المولود عام 1912 والمتوفي عام 1979، على عرش أفضل مدرب في تاريخ ميلان منذ عام 1899 حتى الآن، إذ حقق 10 ألقاب مع الفريق، وهو ما لم يتحقق على يد أي مدرب آخر.

وتقلد روكو تدريب ميلان في ثلاث مناسبات مختلفة، الأولى في الفترة من 1961 إلى 1963، والثانية في الفترة من 1967 إلى 1973، وبعد قضاء سنة واحدة في فيورنتينا توقف عن التدريب عام 1975، وفي عام 1977 تولى تدريب ميلان لعدة أشهر ثم توفى بعد عامين!

فاز نيريو روكو بـ5 ألقاب قارية مع ميلان (دوري أبطال أوروبا 1968 و1973، وكأسين للسوبر الأوروبي، ولقب في كأس الإنتركونتينينتال).

وحقق نيريو روكو 5 ألقاب محلية في إيطاليا، بواقع لقبين في الدوري الايطالي 1962 و1968، وثلاثة ألقاب ببطولة كأس إيطاليا.

وتوفى روكو عن عمر ناهز الـ 66 عامًا في مسقط رأسه تريستي، وفي أكتوبر 1992 أطلق اسمه على ملعب مدينة تريستي تكريمًا لمجهوداته مع فريق المدينة، حيث مثله كلاعب في الفترة من 1930 إلى 1937 ثم كمدير فني في الفترة من 1947 إلى 1950.

قائمة مدربي ميلان منذ تأسيس النادي عام 1899

الإنجليزي هيربرت كيلبن 1900-1906

الإيطالي دانيلي أنجيلوني 1906-1907

الإيطالي جيوفاني كامبيرو 1908-1911

الإيطالي جويدو مودا 1915-1922

النمساوي فريدي أوبنهيم 1922-1924

الإيطالي فيتوريو بوتسو 1924-1926

الإنجليزي هيربرت بورجيس 1926-1928

النمساوي إنجلبرت كونيج 1928-1931

المجري جوزيف باناس 1931-1933

المجري جوزيبي فيولا 1933-1936

الإيطالي أدولفو بالونشيري 1934-1936

الإنجليزي ويليام جاربوت 1936-1937

النمساوي هيرمان فيلسنر 1937-1938

المجري جوزيف باناس 1938-1939

المجري جوزيبي فيولا 1939-1940

الإيطالي جويدو أرا 1940-1941

الإيطالي ماريو ماجنوتسي 1941-1943

الإيطالي جوزيبي سانتاجوستينو 1943-1945

الإيطالي أدولفو بالونشيري 1945-1946

الإيطالي جوزيبي بيجونيو 1946-1949

المجري لاجوس كيزلر 1949-1952

الإيطالي ماريو سبيروني 1952-1953

المجري بيلا جوتمان 1953-1955

الإيطالي إتوري بوريشيلي 1955-1956

الإيطالي جوزيبي فياني 1956-1958

الإيطالي لويجي بونيتسوني 1958-1960

الإيطالي باولو توديسكيني 1960-1961

الإيطالي نيريو روكو 1961-1963

الأرجنتيني لويس كارنيلجيا 1963-1964

السويدي نيلس ليدهولم 1964-1966

الإيطالي جيوفاني كاتوزو 1966(4 أشهر)

الإيطالي أرتورو سيلفستري 1966-1967

الإيطالي نيريو روكو 1967-1972

الإيطالي تشيزاري مالديني 1972-1973

الإيطالي نيريو روكو 1973 (5 أشهر)

الإيطالي تشيزاري مالديني 1973-1974

الإيطالي جيوفاني تراباتوني 1974 (3 أشهر)

الإيطالي جوستافو جانيوني 1974-1975

الإيطالي جيوفاني تراباتوني 1975-1976

الإيطالي جوزيبي ماركيورو 1976-1977

الإيطالي نيريو روكو 1977 (5 أشهر)

السويدي نيلس ليدهولم 1977-1979

الإيطالي ماسيمو جاكوميني 1979-1981

الإيطالي إيتالو جالبياتي 1981 (15 يوم)

الإيطالي لويجي راديتشي 1981-1982

الإيطالي إيتالو جالبياتي 1982 (5 أشهر)

الإيطالي إيلاريو كاستانجر 1982-1984

السويدي نيلس ليدهولم 1984-1987

الإيطالي فابيو كابيلو 1987 (3 أشهر)

الإيطالي أريجو ساكي 1987-1991

الإيطالي فابيو كابيلو 1991-1996

الأورجوياني أوسكار تاباريز 1996 (5 أشهر)

الإيطالي جورجو موريني 1996 (5 أشهر)

الإيطالي أريجو ساكي 1996-1997

الإيطالي فابيو كابيلو 1997-1998

الإيطالي ألبيرتو زاكيروني 1998-2001

الإيطالي ماورو تاسوتي 2001 (3 أشهر)

التركي فاتح تريم 2001 (4 أشهر)

الإيطالي كارلو أنشيلوتي 2001-2009

البرازيلي ليوناردو 2009-2010

الإيطالي ماسيميليانو أليجري 2010-2014

الهولندي كلارنس سيدورف 2014 (5 أشهر)

الإيطالي فيليبو إنزاجي 2014-2015

الصربي سينيسا ميهايلوفيتش 2015-2016

الإيطالي كريستيان بروكي 2016 (3 أشهر)

الإيطالي فينتشينزو مونتيلا 2016-2017

الإيطالي جينارو جاتوزو 2017-2019

الإيطالي ماكو جامباولو 2019 (3 أشهر)

الإيطالي ستيفانو بيولي 2019 حتى الان.