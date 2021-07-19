الامارات | الرميثي يظفر بجائزة تمايز قفز الحواجز في «الشارقة للفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يظفر بجائزة تمايز قفز الحواجز في «الشارقة للفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الفارس محمد الرميثي تألقه في منافسات قفز الحواجز بالموسم الصيفي، الذي تشهده ميادين الفروسية في الإمارات للمرة الأولى، وظفر بجائزة تمايز قفز الحواجز على صهوة الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، خلال المنافسات التي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، في ثاني أيام منافسات الأسبوع الرابع، والتي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، بهدف تنشيط المشاركات الميدانية للفرسان والخيول من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات خلال فصل الصيف، وبرعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية ونادي تراث الإمارات.

وتُقام جميع المنافسات في الميادين المغطاة مكيفة الهواء، والتي كانت انطلاقتها في صالة سلطان بن زايد الكبرى في مستهل البرنامج الصيفي شهر يونيو الماضي، قبل أن تنتقل إلى ميادين الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية، والتي شهدت منافسات الأسبوعين الثالث والرابع على التوالي، وتتبقى منافسات الأسبوع الخامس، قبل ختام البرنامج الصيفي ببطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين.

وتوّج مدير عام نادي الشارقة للفروسية سلطان اليحيائي، الفائزين بمنافسات الأسبوع الصيفي الرابع، بحضور ممثل اتحاد الفروسية حسام زميت، وترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، وصمم مسارات المنافسات الدولي يوسف المحمودي، وأشرف على الميادين الدولي علي مهاجر.

وبفوز الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» يكون قد أضاف فوزاً جديداً خلال الموسم الصيفي، ونجح في تحقيقه هذه المرة في منافسة مفتوحة المشاركة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 135 سم، وتنافس فيها 35 فارساً، نجح منهم سبعة فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، ونجح فارسان في إنهاء جولة التمايز دون خطأ، أولهما الفارس محمد شافي الرميثي، وأكمل مع «كارامبا» التمايز في زمن بلغ (40.91) ثانية، وتقدم الفارس المخضرم مفتاح الظاهري إلى المركز الثاني بالجواد «باتون دي ماريون» من فرسان شرطة أبوظبي، بعد إكماله التمايز في زمن بلغ (44.15) ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الشاب أسامة محمد الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوغو» من نادي مندرة للفروسية، وأكمل التمايز في زمن سريع بلغ (37.73) ثانية.

وذهب الفوز في المنافسة المفتوحة بمواصفات المرحلتين الخاصة، بمشاركة 37 فارساً، ونجاح 14 منهم في عبور المرحلتين دون خطأ، على حواجز (130) سم، إلى الفارس أسامة الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوغو» من نادي مندرة للفروسية، في حين حاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، ومن بعده في المركز الثالث الفارس الشاب المتألق محمد حمد الكربي بالجواد «دينكي توي زد» من نادي الشارقة للفروسية.

• المنافسات أقيمت في ميادين مكيفة بصالة سلطان بن زايد الكبرى.

• أسامة الزبيبي من نادي مندرة للفروسية يكسب المنافسة المفتوحة بمواصفات المرحلتين.

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