الامارات | مسافي يخوض 5 «وديات».. ويستكمل تعاقداته مع الأجانب

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يخوض 5 «وديات».. ويستكمل تعاقداته مع الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق مسافي، محمد عبيد الخديم، عن اعتماد خمس مباريات ودية سيخوضها خلال مرحلة الاستعداد لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم، والتي ستنطلق في الأول من أغسطس المقبل، مؤكداً انه تم اختيار نوعية المباريات بحيث تكون مفيدة فنياً، وتسهم بالاستعداد المبكر لاستحقاقات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، والتي ستكون أولى بطولات الهواة.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «تمت مفاتحة عدد من الأندية التي تلعب في الدرجة الاولى وأخرى في الدرجة الثانية لخوض هذه المباريات، كما نتوقع أن تطلب أندية اخرى خوض مباريات ودية، خصوصاً ان البنى التحتية الجميلة لنادي مسافي تساعد على ذلك».

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