الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع 3 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي فرانسيسكو سوزا المعروف بـ«جيكوينهو» لتمثيل «النواخذة» في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد.

وكشف النادي أيضاً عن التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي غابريل ميلو، والمقيم الزيمبابوي تافتدزوا دهليوايو قادماً من نادي الحمرية، آملاً أن يقدموا الإضافة للفريق في الموسم الجديد.

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