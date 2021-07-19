اخبار الرياضه

الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع 3 لاعبين

0 نشر
محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي فرانسيسكو سوزا المعروف بـ«جيكوينهو» لتمثيل «النواخذة» في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد.

وكشف النادي أيضاً عن التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي غابريل ميلو، والمقيم الزيمبابوي تافتدزوا دهليوايو قادماً من نادي الحمرية، آملاً أن يقدموا الإضافة للفريق في الموسم الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا