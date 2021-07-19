الامارات | «جوجيتسو الشارقة» يصعد إلى المركز 12 عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجيتسو الشارقة» يصعد إلى المركز 12 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق الجوجيتسو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى المركز 12 على مستوى العالم والثالث على مستوى الإمارات وآسيا في آخر تصنيف رسمي، وذلك بعد أن تمكن من الفوز بالمركز الأول في منافسات الحزام الأزرق للشباب والرجال والماستر والمركز الثالث بالترتيب النهائي في الدوري القاري لمحترفي أبوظبي للجوجيتسو - آسيا، التي أقيمت أخيراً بنادي النصر في دبي، محرزاً 25 ميدالية ملونة (7 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات)، وبموجب هذه الميداليات ارتفع رصيد النادي إلى 201 ميدالية تحققت في عام 2021، ممثلة في 57 ذهبية و77 فضية و67 برونزية.

من جهته، قدم رئيس مجلس ادارة النادي أحمد العويس، الشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للجوجيتسو وإلى الجهازين؛ الفني لرياضة الجوجيتسو بقيادة المدرب إبراهيم الحوسني والإداري بإشراف مدير إدارة التدريب عبدالعزيز الحمادي، ومدربي الفريق للجهود التي بذلت ومهدت لتحقيق نتائج النادي المميزة، داعياً الجميع الى مواصلة العمل بالروح الرياضية العالية نفسها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بتحقيق المركز الأول في أكثر من بطولة، فضلاً عن صدارتنا لبطولات أخرى لم تحسم نتائجها لحد الآن، ومنها في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة في بعض أعمار الناشئين خلال الموسم الحالي، وهو إنجاز يستحق الحفاظ عليه وتعزيزه بشكل دائم، وبما يتناسب وتحقيق رؤية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي الرامية للمركز الأول دائماً».

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