الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

انتقد جمهور أحد أندية دوري الخليج العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفه بالتسريبات الإعلامية لمسؤولين من داخل النادي، ما تسبب في إفشال صفقة تعاقد النادي مع لاعب أجنبي كان قريباً من الانضمام للفريق.

عموري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب عمر عبدالرحمن (عموري) داخل نادي شباب الأهلي، في وقت أشار مغردون إلى توصله إلى اتفاق نهائي للتوقيع على كشوفات النادي، دون أن يعلن الأخير عن ذلك رسمياً.

سقف

خفّض لاعب مواطن سبق له اللعب في دوري الخليج العربي من سقف مطالبه كشرط للتعاقد مع أيٍّ من الأندية في فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد أن فشلت محاولاته بالحصول على عرض مالي كبير، مؤكداً أنه سيقبل باللعب في الدرجة الأولى إذا تعثرت فرص اللعب في المحترفين.

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