الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي كأس العراق
الزوراء - القوة الجوية 21:30
الدوري العراقي
نفط البصرة - النفط 18:00
زاخو - نفط ميسان 18:00
الدوري الليبي
الاتحاد - الشط 19:30
الأولمبي - أهلي طرابلس 19:30
السويحلي - أبوسليم 19:30
الخمس - الوحدة 19:30
رفيق - الاتحاد مصراته 19:30
المدينة - المحلة 21:30
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