طواف فرنسا: بوغاتشار يُتوّج باللقب للعام الثاني توالياً

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باريس: تُوِّج دراج فريق الإمارات السلوفيني تاداي بوغاتشار بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام الثاني توالياً، وذلك بعدما قطع خط النهاية الأحد على جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس متصدراً.

وبعد 21 يوماً و3400 كلم، تجاوز بوغاتشار خط النهاية أمام الدنماركي يوناس فينغيغارد والإكوادوري ريتشارد كاراباس، ليحتفظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما انتزع الصدارة في المرحلة العشرين قبل الأخيرة، لكن تتويج النسخة 108 كان مستحقاً تماماً لابن الثانية والعشرين عاماً، إذ فرض هيمنته تماماً منذ المرحلة الثامنة التي انتزع فيها القميص الأصفر.

أفضل درّاج

وفاز بوغاتشار أيضاً بجائزتي أفضل دراج تحت 25 عامًا والقميص المنقطة لمَلِك الجبال، وهي ثلاثية حققها أيضًا في أول مشاركاته العام الماضي.

ورغم فوزه بثلاث مراحل فقط في هذه النسخة ليضيفها الى الانتصارات الثلاث التي حققها العام الماضي، عرف بوغاتشار كيف يدير أفضليته في صدارة الترتيب العام ما مكنه من حسم الانتصار لصالحه وتجاوز خط نهاية المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة بين شاتو وباريس لمسافة 108.4 كلم، محافظاً على نفس الفارق أمام ملاحقيه في الترتيب العام.

وأنهى السلوفيني النسخة 108 متقدماً بفارق 5:20 دقائق على فينغيغارد، و7:03 د على كاراباس، بعدما حلّ في المرحلة الختامية في المركز الثاني والسبعين بنفس توقيت ملاحقيه اللذين حلا في المركزين 97 و88 توالياً.

وكان الفوز بالمرحلة الختامية من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت الذي حقق انتصاره الثاني توالياً والثالث في نسخة هذا العام والسادس في تاريخ مشاركته في هذا الطواف.

وتقدم البلجيكي في نهاية المرحلة بفارق السرعة النهائية على مواطنه ياسبر فيليبسن والبريطاني المخضرم مارك كافنديش الذي فوت عليه فرصة الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في مراحل طواف فرنسا وتحقيق انتصاره الخامس والثلاثين على صعيد المراحل.

نتائج

وكان البريطاني البالغ 36 عاماً عادل في المرحلة الثالثة عشرة الرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركس الذي صمد 46 عامًا في الطواف العريق.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 21:

1- البلجيكي فوت فان أيرت 2:39:37 ساعة

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن بنفس التوقيت

3- البريطاني مارك كافنديش بنفس التوقيت

4- السلوفيني لوكا ميزغيتش بنفس التوقيت

5- الألماني أندري غرايبل بنفس التوقيت

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 82:56:36 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:20 دقائق

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 7:03 د

4- الأسترالي بن أوكنور بفارق 10:02 دقائق

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 10:13 د