شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: أفشة ماركة مسجلة فى النهائيات.. والعاشرة البطولة رقم 24 لي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، أنه يؤمن بأن له دورا كبيرا داخل القلعة الحمراء، على الرغم من قلة مشاركاته مع الفريق، مشددًا على أن الأهم هو الفوز دون النظر لمن يشارك أو لا، قائلاً: "الأهلي هو الرمز الذى يجب أن يفوز ويسعد جماهيره، ولا يجب أن تكون أنانيا وتفكر فى نفسك فقط، لأننا اعتدنا على أن الأهلى هو الرمز والأسطورة الباقية".

وأضاف سعد سمير، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن رئيس الأهلى، يسافر مع الفريق فى كل المباريات ويتحامل على نفسه رغم مرضه، ولذلك لا يجب أن نخسر، ولا بد أن يكون "عندنا دم"، قائلاً: "العاشرة تعتبر البطولة رقم 24 بالنسبة لى مع الأهلى"، مضيفًا: "كنا نواجه عبئا نفسيا لأن بعض الجماهير لديها الثقة أن الأهلى حسم البطولة قبل مواجهة كايزر تشيفز".

وأشار مدافع الأهلى، إلى أن رئيس الأهلي عقد جلسة مع اللاعبين، وحرص على الحديث معهم فى هذا الأمر، وشدد على أن الفريق لم يفز بالبطولة بعد، قائلاً: "الخبرات كانت سببا فى أننا نفصل عن هذا الحديث و(فضينا) أذننا من أى حديث لأنه مع احترامنا للمنافس كنا رايحين عشان نحصل على البطولة أيا كان هو مين".

وتابع: "مشهد الخسارة هو مشهد مخيف وصعب وخوفنا، وهذا كان سبب فوزنا بالبطولة".

واستطرد: "جونيور أجاى لاعب كبير ومهم ويقدر يمتعك كورة فى أرض الملعب، ونحن كلاعبين نعلم أهميته بينا وبين بعض نعلم فى غرفة الملابس أنه لاعب كبير".

وأردف: "مجدى أفشة أصبح ماركة مسجلة فى النهائيات وتوقعت أن يسجل محمد شريف".

واختتم: "محمد شريف مبيتعبش من تسجيل الأهداف زى عماد متعب".

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى في عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي فى تسجيل 35 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا.