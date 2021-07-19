شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يؤكد في بيان رسمي على العلاقات الوطيدة بين القطبين، وكاف يتغنى بأداء أفشة فى نهائى أفريقيا وينشر ملخص لمساته مع الأهلي، والأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز، رمضان صبحي يؤجل عروض الاحتراف بسبب الأولمبياد بعد جلسة شوقى غريب، وبن شرقى ينتظم فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة.

كاف يتغنى بأداء أفشة فى نهائى أفريقيا وينشر ملخص لمساته مع الأهلى

تغنت الصفحة الرسمية لدوري الابطال الافريقى والكونفدرالية التابعة للإتحاد الافريقى الكاف بأداء محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى خلال نهائى دوري الابطال ونشرت ملخص لمساته

استمرار توافد البعثة المصرية إلي اليابان للمشاركة بأولمبياد طوكيو.. صور

وصول منتخبات تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية والتايكوندو ووالقوس والسهم والتجديف إلى اليابان استعدادا للتوجه للقرية الأولمبية بطوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري .

الأشعة المقطعية تحسم مشاركة بسنت حميدة فى أولمبياد طوكيو

تخضع بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، لأشعة مقطعية للوقوف على حجم الإصابة التى تعرضت لها، بمزق فى العضلة الخلفية، خلال أحد التدريبات. الأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز صرفت إدارة النادى الأهلى، مكافأة فورية لكل لاعب بالفريق قدرها 3 آلاف دولار، عقب الفوز على كايزرتشيفز بثلاثية نظيفة أمس والتتويج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء. رمضان صبحي يؤجل عروض الاحتراف بسبب الأولمبياد بعد جلسة شوقى غريب أغلق رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبى، ملف مناقشة عروض الاحتراف التى وصلته مؤخرا، سواء من الدورى التركى أو الألمانى وكذلك الخليج، بعد الجلسة التى جمعته مع شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مؤخرا، وتم خلالها الاتفاق مع المدرب على التركيز فى الأولمبياد والعمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية. يخضع رباعى النادى الأهلى الأولمبى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو للحاق ببعثة الفراعنة هناك للمشاركة فى الأولمبياد. محمد شريف: أول مرة ألعب "رأس حربة" أمام الزمالك وأحرزت هدفا أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لعب في جميع مراكز خط الوسط والهجوم، منذ أن كان ناشئا حتى وصوله للفريق الأول وكان يحب اللعب كصانع ألعاب إلا أن أول مدير فنى يشركه كمهاجم حلمى طولان في الموسم الماضى عندما تم إعارته لإنبى.

المصري يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف وديا.. صور

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، بهف دون رد سجله الناشئ زياد فرج، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري مطلع أغسطس المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، كان المصري الأفضل طوال هذا الشوط الذي شهد إهدار أكثر من فرصة خطرة لأبناء بورسعيد نتيجة التسرع تارة ولسوء الحظ تارة أخرى.