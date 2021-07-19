شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: هيأت محمد شريف للتألق مع الأهلي.. وموسيماني يعطي كل واحد حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، أن كل الجهاز واللاعبين يعملون على رفع اسم النادي الأهلي عاليا، وأن اللاعب أذكى شخص في المنظومة الرياضية ويعرف من يخاف عليه وينصحه بشكل صحيح.

وقال سامى قمصان، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "كلنا في النادى الأهلى بنقدم دورنا في خدمة النادى الاهلى أولا بعيد عن أي أسماء، وأجتهد كثيرا لتقديم عملى على أكمل وجه لكى أكون عند حسن ظن جماهير النادى الأهلى والإدارة، وأى مدرب يعمل في الأهلى بيكون نسبة نجاحه فوق الـ85% والباقى على إمكانياتك".

وأضاف مدرب الأهلى: "لازم يكون المدرب أمين مع لاعب الكرة لأنه أذكى عضو في المنظومة الرياضية، فلازم تقف جانبه في كل الظروف وتساعده لما يبعد عن المشاركة أو مستواه بيكون أقل".

وتابع سامى قمصان: "بداية محمد شريف مع الأهلي مكنتش بالشكل المرضي له، واشتغلت معاه فرديا خصوصا في نقطة الرأسيات، لغاية ما وصل للمستوى الحالي، وغيره كثير زى كهربا لما كان فيه مشكلة مع المدرب وديانج بنشتغل على التصويب من الخارج، وهدفنا مساعدة موسيمانى لأنه جاى من بيئة مختلفة".

واستطرد: "وليد سليمان وسعد سمير من اللاعبين المؤثرين في غرفة الملابس ويقومون بدور كبير في لم الفريق ومنحهم الثقة وبيساعدوا المدرب بشكل كبير، وكذلك رامى ربيعة الذى صبر واجتهد بشكل كبير ولما جت الفرصة أثبت وجوده وهو من اللاعبين اللى من رائحة الاهلى".

واختتم: "موسيمانى لديه ثقة كبيرة في نفسه وفى مباراة النهائي لما تعب نادى عليا وقالى اقف تابع فربنا كرمنا بالهدف الأول فرحت قلتله تعالى كمل أنت قالى لا أنت وشك حلو وكمل معاهم المباراة، وأنا بشكره على هذه الثقة وهو يعطى كل واحد حقه داخل الجهاز".