شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 يوليو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بن شرقى ينتظم فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة، والأهلي يؤكد في بيان رسمي على العلاقات الوطيدة بين القطبين، وكاف يتغنى بأداء أفشة فى نهائى أفريقيا وينشر ملخص لمساته مع الأهلى.
بن شرقى ينتظم فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة
انتظم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادى الترسانة.
كاف يتغنى بأداء أفشة فى نهائى أفريقيا وينشر ملخص لمساته مع الأهلى
تغنت الصفحة الرسمية لدوري الابطال الافريقى والكونفدرالية التابعة للإتحاد الافريقى الكاف بأداء محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى خلال نهائى دوري الابطال ونشرت ملخص لمساته
استمرار توافد البعثة المصرية إلي اليابان للمشاركة بأولمبياد طوكيو.. صور
وصول منتخبات تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية والتايكوندو ووالقوس والسهم والتجديف إلى اليابان استعدادا للتوجه للقرية الأولمبية بطوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري .
الأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز
صرفت إدارة النادى الأهلى، مكافأة فورية لكل لاعب بالفريق قدرها 3 آلاف دولار، عقب الفوز على كايزرتشيفز بثلاثية نظيفة أمس والتتويج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.
اعترف محمد شريف، مهاجم الأهلى، بأن والده كان زملكاويا متعصبا قبل رحيله من وادى دجلة للمارد الأحمر، مؤكدا في الوقت نفسه أن والده حاليا أصبح أهلاويا بمعنى الكلمة.
وأضاف شريف، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أنه أول ما وصل إليه عرض الأهلى بالرغم من توقيعه لمدة 20 يوما للزمالك، قام والده بالتأكيد أنه بالرغم من زملكاويته الشديدة إلا أنه ينصحه بالتوقيع للأهلى؛ لأن مستقبله سيكون أفضل داخل القلعة الحمراء.