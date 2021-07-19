7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز

صرفت إدارة النادى الأهلى، مكافأة فورية لكل لاعب بالفريق قدرها 3 آلاف دولار، عقب الفوز على كايزرتشيفز بثلاثية نظيفة أمس والتتويج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

اعترف محمد شريف، مهاجم الأهلى، بأن والده كان زملكاويا متعصبا قبل رحيله من وادى دجلة للمارد الأحمر، مؤكدا في الوقت نفسه أن والده حاليا أصبح أهلاويا بمعنى الكلمة.

وأضاف شريف، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أنه أول ما وصل إليه عرض الأهلى بالرغم من توقيعه لمدة 20 يوما للزمالك، قام والده بالتأكيد أنه بالرغم من زملكاويته الشديدة إلا أنه ينصحه بالتوقيع للأهلى؛ لأن مستقبله سيكون أفضل داخل القلعة الحمراء.