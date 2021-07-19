شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: أصريت على ارتداء رقم 10 بعد عودتى من الإعارة رغم تحذيرات زملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطنى، أنه صمم على ارتداء رقم 10 بعد عودته من موسم الإعارة مع إنبى، على الرغم من التحذيرات التي أخذها من زملائه بالنادى.

وكشف مهاجم الأهلي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أن بعض زملائه اللاعبين حذروه من أن أي لاعب يرتدى هذا الرقم بعد محمود الخطيب وعماد متعب تحديدا بيرحلوا عن صفوف الفريق دون وضع أي بصمة، إلا أنه أخذ هذا الكلام بشكل عسكى، مؤكدا لهم أنه سيكون دافع له نحو التألق والتوهج والاستمرار في القلعة الحمراء.

وأضاف محمد شريف أن محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأحمر، يعد أقرب لاعب له في النادى ويستريح جدا في اللعب معه، بعدما أصبح ثنائيا متفاهما في المباريات الأخيرة كان آخرها الهدف الذى صنعه له في لقاء كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا.

كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي، أنه أصلا لاعب أشول، وكان يشارك في مركز الظهير الأيسر في قطاع الناشئين، إلا أن الجماهير ليست مقتنعة بذلك، وأنه يجيد اللعب بقدمى الاثنين.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأضاف مهاجم الأهلى أن حسام البدرى، المدير الفني السابق للأهلى والحالى للمنتخب الوطنى، أنه السبب الرئيسى وراء انتقاله للمارد الأحمر إلا أنه لم يحالفه التوفيق في اللعب معه بالنادى الأحمر.

وعن مثله الأهلى قال مهاجم المنتخب الوطنى، إن البرتغالى كريستانو رونالدو مثله الأعلى عالميا، وعماد متعب محليا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك لاعبين كثيرين يحب أداءهم الفنى.