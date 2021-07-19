شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم فريق شركات برباعية بيضاء وديا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا عريضا على فريق إحدى الشركات بالإسكندرية، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم الأحد على ملعب النادي بالإسكندرية.
سجل رباعية الاتحاد السكندري كل من: صبري رحيل، أحمد حجي، أحمد حمدين، وعبد الله، وشهدت المباراة تجربة عدد كبير من اللاعبين الشباب بالاتحاد السكندري.
وأعلن حسام حسن، المدير الفنى، عن برنامج استعدادات زعيم الثغر للقاء الزمالك المقرر له يوم 6 أغسطس والذى يتضمن خوض فريق الاتحاد لثلاث وديات أمام مركز شباب كفر الدوار ومركز شباب سموحة وإحدى فرق الشركات.
وكان الفريق قد عاد للتدريبات عقب الراحة التى حصل عليها الفريق؛ بسبب توقف الدورى لمشاركة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو والتى يخوض فيها مبارياته ضمن مجموعة تضم مصر والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.
وأشاد العميد بالبرنامج الذى وضعه طارق سليمان خلال الأيام الماضية، حيث خاض الفريق التدريبات على فترتين، ويسعى حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين لعودة الدورى الممتاز وأولى لقاءاته أمام الزمالك على ملعب استاد الإسكندرية.
وصرف محمد مصيلحى، رئيس النادى، مكافأة الفوز على الإسماعيلي، بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة.