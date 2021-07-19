شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم فريق شركات برباعية بيضاء وديا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا عريضا على فريق إحدى الشركات بالإسكندرية، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم الأحد على ملعب النادي بالإسكندرية.

سجل رباعية الاتحاد السكندري كل من: صبري رحيل، أحمد حجي، أحمد حمدين، وعبد الله، وشهدت المباراة تجربة عدد كبير من اللاعبين الشباب بالاتحاد السكندري.