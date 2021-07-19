شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: أنا "أشول" بس محدش مصدق.. ورونالدو مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي، أنه أصلا لاعب أشول، وكان يشارك في مركز الظهير الأيسر في قطاع الناشئين، إلا أن الجماهير ليست مقتنعة بذلك، وأنه يجيد اللعب بقدمى الاثنين.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأضاف مهاجم الأهلى أن حسام البدرى، المدير الفني السابق للأهلى والحالى للمنتخب الوطنى، أنه السبب الرئيسى وراء انتقاله للمارد الأحمر إلا أنه لم يحالفه التوفيق في اللعب معه بالنادى الأحمر.

وعن مثله الأهلى قال مهاجم المنتخب الوطنى، إن البرتغالى كريستانو رونالدو مثله الأعلى عالميا، وعماد متعب محليا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك لاعبين كثيرين يحب أداءهم الفنى.

وعن كواليس إعارته لإنبى أشار مهاجم النادى الأهلى أنه هو من طلب الخروج إعارة لإحدى الفرق، خاصة أنه كان يدرك أنه لن يشارك بشكل أساسى مع المارد الأحمر؛ بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وكان يحاول أن يثبت نفسه وهو ما تحقق بالفعل.