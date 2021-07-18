حمدي النقاز يرد على أنباء عودته إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حمدي النقاز لاعب نادي الترجي التونسي حقيقة عودته إلى نادي الزمالك مجدداً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى النقاز أنباؤ مفاوضاته مع الزمالك من أجل العودة إلى الفريق مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمام عن الصحة.

وفي تصريحات لموقع "إرم نيوز"، قال النقاز: "لم يتم التواصل بيني وبين إدارة الزمالك للعودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى“.

وأضاف اللاعب التونسي: “مازلت مرتبطًا بعقد ممتد مع فريق الترجي، وسأبقى في صفوف فريق باب سويقة“.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي سيف زاهر، إن حمدي النقاز يقترب من العودة من جديد لنادي الزمالك بعد ظهور خلافات بين المدافع التونسي وإدارة الترجي، فضلًا عن فشل حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي السابق والذي لم يقدم المطلوب منه حتى الآن.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 أشهر كاملة بحسب شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وسبق للنقاز أن لعب في صفوف النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس، وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض 62 مباراة مع فريق الزمالك، وحقق لقب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الأفريقية.