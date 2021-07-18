شكرا لقرائتكم خبر عن رامون فيجا: موسيمانى واللاعبون يستحقون اللعب بأوروبا وسينافسون على المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامون فيجا، قائد توتنهام الإنجليزي ومنتخب سويسرا السابق، أن النادى الأهلي حقق إنجازا كبيرا بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للعام الثانى على التوالي، وسينافس على لقب كأس العالم للأندية.

وقال رامون فيجا، في مداخلة بالفيديو مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادى الأهلى: "سعيد جدا بالتواجد معكم وأهنئ النادى الاهلى على هذا الإنجاز الكبير بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا، وموسيمانى مدرب رائع وحقق إنجازا كبيرا مع الاهلى ويجب متابعته لأنه سيحقق الكثير من البطولات والإنجازات".

وأضاف قائد توتنهام الإنجليزي السابق: "الأهلى يضم العديد من اللاعبين المميزين الذين ستتنافس عليهم الأندية الأوروبية، خاصة أن العين ستكون عليهم بعد تحقيق لقب بطولة افريقيا للمرة الثانية على التوالي والتواجد في كأس العالم للأندية".

وتابع فيجا: "الأهلى قادر على تحقيق إنجازا جديد في مونديال الأندية والمنافسة على تحقيق اللقب، خاصة في ظل تواجد العديد من اللاعبين الرائعين بقيادة مدرب مميز، ويمكن أن تنظر إليه أيضا العديد من الأندية الأوروبية".

واختتم: "على جماهير الأهلى الافتخار بالانتماء للنادى الأهلى الذى يحقق الإنجازات والألقاب ويشرفهم في المحافل العالمية".