شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: أول مرة ألعب "رأس حربة" أمام الزمالك وأحرزت هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لعب في جميع مراكز خط الوسط والهجوم، منذ أن كان ناشئا حتى وصوله للفريق الأول وكان يحب اللعب كصانع ألعاب إلا أن أول مدير فنى يشركه كمهاجم حلمى طولان في الموسم الماضى عندما تم إعارته لإنبى.

وأضاف شريف، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أن القدر كان يقف بجانبه، خاصة أنه أحرز في أول مباراة مع الفريق البترولى هدف الفوز على الزمالك، وهو ما منحه الثقة الكافية، وجعله يستكمل مشواره، ويأتي في المركز الثانى في جدول ترتيب هدافى الدورى خلف عبد الله السعيد.

وعن كواليس إعارته لإنبى أشار مهاجم النادى الأهلى أنه هو من طلب الخروج إعارة لإحدى الفرق، خاصة أنه كان يدرك أنه لن يشارك بشكل أساسى مع المارد الأحمر؛ بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وكان يحاول أن يثبت نفسه وهو ما تحقق بالفعل.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.