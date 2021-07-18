سيد عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة دورى الأبطال.. وهدفنا الحفاظ على لقب الدورى

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القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أرقام المارد الأحمر خلال الـ5 سنوات الماضية كانت جيدة، حيث وصل الفريق لنهائي دوري الأبطال 4 مرات من أصل 5.

وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات تليفزيونية أن الفوز بالبطولة الإفريقية نتيجة عمل جماعي، متابعا: "الأهلي التقى فريق كايزر تشيفز مرتين فقط، والفأل الحسن أن الأهلي حقق بطولتين في المرتين ولم يواجهه الفريق في أي أدوار أخرى".

وتابع: "أغلقنا صفحة دوري أبطال أفريقيا والهدف الحفاظ على بطولة الدوري حاليا ولن نفرط فيه، فالأهلي حامل اللقب والمهم في أيدي اللاعبين والجهاز الفني بالفوز في المباريات المتبقية لحصد اللقب الذي يحتفظ به الفريق".

وأوضح أن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز كانت الأهم على مستوى العالم في توقيتها بعد انتهاء كل المسابقات العالمية والدوريات وكانت الفرصة جيدة لكتابة التاريخ وإظهار قدرات الفريق.

وأكمل أن هدف محمد شريف رائع «من خرم إبرة» وهدفي قفشة والسولية بهما شكل جمالي، كاشفا عن حديث موسيماني مع اللاعبين بين شوطي مباراة كايزر تشيفز عندما قال لهم «مينفعش نرجع من المغرب بدون الكأس».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن أصعب لحظة في البطولة كانت في مباراة فيتا كلوب بالكونغو، حيث كان يحتاج الفريق للفوز وأي نتيجة أخرى كانت ستطيح بالأهلي خارج البطولة.

وفى سياق متصل تُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلى فى بلوغ نهائى البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق إفريقى من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالى فى 10 مناسبات، وهو رقم قياسى غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى في عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز فى 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.