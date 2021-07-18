شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، بهف دون رد سجله الناشئ زياد فرج، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري مطلع أغسطس المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، كان المصري الأفضل طوال هذا الشوط الذي شهد إهدار أكثر من فرصة خطرة لأبناء بورسعيد نتيجة التسرع تارة ولسوء الحظ تارة أخرى.

وشهد هذا الشوط إهدار مصطفى سلطان لركلة جزاء تصدى لها ببراعة حارس الإسماعيلي محمد مجدي الذي زاد عن مرماه ببراعة على مدار الشوطين، كما شهد هذا الشوط طرد شكري نجيب، مهاجم الاسماعيلي، نتيجة للاعتراض على التحكيم، ولم يعكر صفو هذا الشوط سوى انقطاع التيار الكهربائي عن الاستاد لفترة تقترب من نصف الساعة.

وفي الشوط الثاني واصل المصري سيطرته المطلقة على منطقة المناورات، وكان لزامًا أن تسفر تلك السيطرة عن إحراز هدف الفوز للمصري والذي سجله زياد فرج في الدقيقة السابعة والثلاثين، بعدما تلقى تمريرة عمر كمال الجميلة، ليقابلها زياد فرج باقتدار، محرزا هدف المباراة الوحيد، وليطمئن الكابتن علي ماهر على لاعبيه الذين دفع بغالبيتهم على مدار الشوطين لإكسابهم حساسية المباريات.