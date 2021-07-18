شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: حمدي فتحي أفضل من ديانج.. وموسيماني يسير على خطى جوزيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أنه يُفضل طريقة لعب حمدي فتحي، نجم وسط الفريق الأحمر، على طريقة لعب زميله المالي أليو ديانج، كاشفا أنه يوافق موسيماني الرأي في الدفع بالأول على حساب الثاني في التشكيلة الأساسية.

وقال وائل جمعة، في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365" مع الزميل محمد عراقى، إن حمدي فتحي أضاف كثيرا للأهلي، وهذا لا يمنع أن ديانج يعد لاعبا كبيرا هو الآخر ومفيدا للفريق في بعض الأوقات.

ويرى وائل جمعة خلال استضافته عبر تليفزيون الخليج 365، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يسير على درب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، والذي نجح الفريق الأحمر معه في تحقيق إنجازات أسطورية، وشدد جمعة أن موسيماني قادر على الاستمرار في حصد البطولات مع الأهلي، خاصة أنه يملك جيل رائع متعطش دائما للفوز.

وائل جمعة هو واحد من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ وائل جمعة حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

حصل وائل جمعة مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى، فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.