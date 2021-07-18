شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: والدى كان زملكاويا وحاليا أهلاوى متعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف محمد شريف، مهاجم الأهلى، بأن والده كان زملكاويا متعصبا قبل رحيله من وادى دجلة للمارد الأحمر، مؤكدا في الوقت نفسه أن والده حاليا أصبح أهلاويا بمعنى الكلمة.

وأضاف شريف، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أنه أول ما وصل إليه عرض الأهلى بالرغم من توقيعه لمدة 20 يوما للزمالك، قام والده بالتأكيد أنه بالرغم من زملكاويته الشديدة إلا أنه ينصحه بالتوقيع للأهلى؛ لأن مستقبله سيكون أفضل داخل القلعة الحمراء.

وكشف مهاجم الأهلى الحالي أن والدته كانت تخاف عليه كثيرا في فترة الصبى، وكانت تتمنى أن يهتم بدراسته مثلها مثل أي أم أكثر من كرة القدم، عكس والده الذى كان يؤمن كثيرا بإمكانياته الفنية.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.