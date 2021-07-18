شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: مبسوط لأننى جزء من الإنجاز الكبير والبطولات أهم من الألقاب الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، أن تتويج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد يمثل سعادة بالغة له كونه جزءًا من هذا الإنجاز، وقال: "مبسوط جدا أنى أنا جزء من هذا الإنجاز في بطولة كبيرة مثل بطولة إفريقيا تمثل أهمية قصوى لجماهير النادي".

وأضاف شريف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "يمكن أهمية البطولة دوري أبطال إفريقيا لأنها غابت لفترة، لكنها عادت ولمرتين متتاليتين، الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز محسوبا لصالح الجيل الراهن، وإن شاء الله ناخده السنة القادمة".

وتابع هداف الأهلي: " لما رجعت النادي الأهلي كانت عندي طموحات كتيرة خاصة الجوائز الجماعية مع النادي وبعدها تكون الأهداف الفردية أني أكون بطل إفريقيا أو هداف البطولة".

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.