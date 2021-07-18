شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه منتخب القسم الثانى وأبها السعودى وديا قبل لقاء المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن استقرار الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على طرفى مباراتى الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب فى الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، مشددًا على أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالى أمام منتخب القسم الثانى، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودى يوم 29 من الشهر نفسه.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث من المقرر، أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وواصل الزمالك، تدريباته اليوم، الأحد، حيث أدى لاعبو الفريق الأبيض تدريبات بدنية وإطالات بمقر النادى قبل التوجه لنادى الترسانة لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة، فيما شهد مران الزمالك انتظام المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى التدريبات وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادمًا من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة، كما أدى اللاعبون أدى تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران مساء اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلى بنادى الترسانة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.